Стоимость доставки документов через почту и МФЦ ограничат 5 тыс. рублей

Предел установят для каждой услуги по приему и доставке заявлений, а также вручению готовых документов. Порядок расчета платы определит правительство.

Стоимость одной услуги по приему и доставке заявлений или вручению готовых документов не должна превышать 5 000 рублей. Такой порядок предусмотрен проектом постановления, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов 5 октября 2026 года.

Новые правила будут распространяться на услуги «Почты России» и МФЦ для заявителей и их представителей. Документ определяет порядок формирования стоимости приема и доставки заявлений, а также доставки и вручения результатов оказания услуг.

Проект позволит «Почте России» получить дополнительный источник дохода и «обеспечивать доступность государственных, муниципальных и почтовых услуг для населения», сообщили в Минцифры.

Полученные средства «Почта России» и МФЦ смогут направлять на оплату труда сотрудников и поддержание доступности госуслуг для жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов.