Сбер запустит продукты с цифровыми валютами

Первые продукты планируют запустить 1 декабря 2026 года. Срок зависит от вступления в силу необходимых подзаконных актов.

Операции с цифровыми валютами станут доступны клиентам Сбера в привычных банковских сервисах, сообщила пресс-служба банка. Использовать для этого можно будет «Сбербанк Онлайн», «Сбер Инвестиции» и онлайн-банк «Сбер Бизнес». Отдельные приложения не потребуются.

Сбер получил лицензию цифрового депозитария и право вести учет цифровых валют и цифровых прав. Этот статус также позволяет обеспечивать переход таких активов и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых они учитываются.

«Для людей это означает, что операции с цифровой валютой переходят в привычные банковские интерфейсы — с банковской идентификацией клиента, контролем операций и отчетностью», — говорится в сообщении банка.

Первые сделки проведут для ограниченного круга клиентов, чтобы отладить процесс до массового запуска. Учет цифровой валюты будет проходить в соответствии с законодательством РФ и под надзором регулятора.