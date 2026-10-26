В Москве пройдет бесплатная конференция о командировках в 2027 году

30 октября в Технопарке «Сколково» пройдет «Большая конференция про командировки 2027» от Smartway. Эксперты обсудят расходы и учет командировок, изменения в перевозках, ответственность работодателей и новые технологии для деловых поездок.

«Большая конференция про командировки 2027» пройдет 30 октября с 11:00 до 19:00 в Технопарке «Сколково». Участие будет доступно как офлайн, так и в формате онлайн-трансляции.

Программа состоит из пяти тематических блоков. Эксперты разберут финансовый контроль и учет расходов на командировки, цифровой рубль и корпоративные расчеты, изменения в авиа- и железнодорожных перевозках, а также прогнозы по авиатарифам на 2027 год.

Отдельную секцию посвятят ответственности работодателя. Участникам расскажут, какие расходы должна покрывать компания при болезни или травме сотрудника, отмене рейса и других экстренных ситуациях в командировке, а также какие внутренние регламенты помогают снизить риски штрафов и трудовых споров.

Среди спикеров — генеральный директор Smartway Travel Group Максим Яремко, директор по продукту Smartway Евгений Зудин, финансовый директор Smartway Артур Павлов, генеральный директор ООО «РЖД — цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова, руководитель группы разработки «Казначейство и взаиморасчеты» 1С:ERP Алексей Ромайкин, а также представители Emirates, «Аэрофлота», S7 и других компаний.

Для офлайн-участников предусмотрены закрытая экспертная сессия, нетворкинг и фуршет. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

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