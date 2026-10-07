Налог на сверхдоходы может забрать до 51% прироста выручки металлургов

Свободный денежный поток «Норникеля» и «Полюса» может снизиться на 2–5 п. п. в 2027–2029 годах. Для «Русала» и «Фосагро» риски оцениваются как минимальные.

Налог на сверхдоходы сильнее всего повлияет на «Норникель» и «Полюс», подсчитали аналитики агентства «Эйлер». При росте цен на корзину металлов на 10% государство получит 51% прироста выручки «Норникеля» и 41% прироста «Полюса».

Законопроект Минфина предусматривает налог, если среднегодовые мировые цены на добытые полезные ископаемые в 2026–2028 годах превысят уровень 2025 года более чем на 10%. Ведомство рассчитывает дополнительно получить в бюджет 683 млрд рублей. Налог «Норникеля» за 2026 год аналитики оценивают в 62–69 млрд рублей, или 3–4% капитализации, а для «Полюса» эффект составит около 2% капитализации.

«При планировании дивидендов, инвестиций и погашения долга необходимо учитывать будущие выплаты, включая возможную концентрацию части платежей в 2029 году вследствие предусмотренной рассрочки», — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Расходы будут отражаться в отчетности за 2026–2028 годы, но фактические выплаты ожидаются в 2027–2029 годах, поскольку налог нужно перечислить до конца апреля следующего года. Для «Селигдара» нагрузка может составить 8–10% EBITDA, однако в базовом сценарии к 2028 году она обнулится. «Русал» в основном использует импортное сырье, а существенного роста мировых цен на добываемое «Фосагро» сырье не наблюдается.