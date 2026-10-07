Семьям предлагается компенсировать 30% расходов на ЖКУ в первый год жизни ребенка

Компенсацию хотят предоставлять по одному жилому помещению — по адресу регистрации ребенка. Выплату можно будет получать с месяца рождения до достижения им возраста одного года.

Компенсацию 30% расходов на жилье и коммунальные услуги предложили ввести для семей в течение первых 12 месяцев жизни ребенка. Инициативу направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

«Предлагается установить компенсацию в размере 30% расходов на ЖКУ по одному жилому помещению — по адресу регистрации ребенка по месту жительства», — сказано в обращении.

Чернышов отметил, что после рождения ребенка у семьи одновременно растут расходы на товары первой необходимости и медицинские потребности. При этом доход может временно снизиться из-за ухода одного из родителей в отпуск по уходу за ребенком.

Сейчас семьи с невысокими доходами могут получать единое пособие, а при превышении установленной доли расходов в бюджете — субсидию на оплату ЖКУ. Отдельные льготы предусмотрены, в частности, для многодетных семей. Сведения для новой компенсации предлагается подтверждать через межведомственное информационное взаимодействие.