Дело Митрошиной показало новый уголовный риск для бизнеса — аудитор

Даже погашение налоговой задолженности не всегда снимает все уголовные риски с предпринимателя. После налоговых претензий бизнесу могут предъявить обвинения и по другим статьям, считает аудитор Людмила Ганичева.

Дело блогера Александры Митрошиной стало важным сигналом для предпринимателей с точки зрения уголовных последствий налоговых нарушений. Об этом аудитор Людмила Ганичева рассказала в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

По словам Ганичевой, раньше предприниматели могли рассчитывать, что после погашения налоговой задолженности, пеней и штрафов уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов будет прекращено. В случае Митрошиной ситуация развивалась иначе.

После обвинений в дроблении бизнеса блогер погасила налоговую задолженность, в том числе за счет продажи недвижимости. Позже ей предъявили обвинение в легализации преступных доходов.

«Логика была следующей: если деньги получены с неуплатой налогов, они считаются незаконными; когда на них покупается недвижимость, а затем продается, полученный доход якобы легализуется», — объяснила Ганичева.

По оценке аудитора, значение этого дела для бизнеса в том, что операции с имуществом, приобретенным за счет средств, связанных с налоговым преступлением, могут создавать дополнительные уголовно-правовые риски даже после погашения задолженности перед бюджетом.

Ганичева также назвала среди рискованных для предпринимателей ситуаций регистрацию бизнеса на подставных лиц, фиктивные расчеты с ИП и дробление бизнеса. Перед проведением таких операций и при возникновении претензий со стороны налоговой она рекомендует оценивать не только налоговые, но и возможные уголовно-правовые последствия.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: