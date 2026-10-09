Рост доходов может увеличить налоги и сделать бизнес убыточным

Увеличение выручки не всегда означает рост прибыли. После превышения лимита налоговая нагрузка может вырасти настолько, что дополнительный доход не покроет новые расходы.

Перед масштабированием бизнеса предпринимателю нужно заранее рассчитать, как рост доходов повлияет на налоговый режим. Об этом в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор» рассказала аудитор Людмила Ганичева.

В качестве примера она привела ландшафтную компанию на Алтае. При обороте около 20 млн рублей бизнес работает на патенте и, по словам Ганичевой, платит менее 30 тыс. рублей налога в год.

При увеличении дохода до 21 млн рублей компания превышает установленный для ее ситуации лимит и меняет режим налогообложения. По расчетам аудитора, при УСН 6% и НДС 5% бизнес в этом конкретном случае может получить около 2 млн рублей убытка.

«Не всегда рост бизнеса ведет к росту чистой прибыли, можно масштабироваться и иметь миллиард оборота и миллиард убытка», — отметила Ганичева.

Поэтому при планировании роста эксперт рекомендует ориентироваться не только на выручку, но и заранее рассчитывать прибыль и будущую налоговую нагрузку.

Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: