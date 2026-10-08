СФР: после сокращения работнику выплатят и больничный, и средний заработок

Обе выплаты положены, если болезнь или травма наступила в течение 30 календарных дней после увольнения. Длительная нетрудоспособность не лишает работника гарантий на период поиска работы.

Сокращенный работник может одновременно получить пособие по временной нетрудоспособности и средний месячный заработок на период трудоустройства, разъяснил СФР в письме от 24.09.2026 № 14-20/52100.

Это правило действует и в ситуации, когда больничный продолжается во втором и третьем месяцах после увольнения. Бывший работодатель должен назначить пособие, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после прекращения трудового договора.

Средний заработок за период трудоустройства и больничное пособие — самостоятельные выплаты. Поэтому перечисление среднего заработка за второй и третий месяцы после сокращения не прекращает право бывшего работника на пособие по нетрудоспособности.