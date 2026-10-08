Греф призвал устранить разрывы во взаимодействии бизнеса и государства

Государству следует создать инфраструктуру для бесшовного взаимодействия с компаниями. Один из существующих сбоев — суточная задержка при отражении платежей по штрафам ГИБДД.

Бизнес и государство должны наладить бесшовное взаимодействие, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Цифровые решения». По его словам, эффективность государства зависит от того, насколько правильно определена граница его участия и выстроена необходимая инфраструктура.

Греф назвал бизнес неотъемлемой частью страны наряду с ее жителями.

«Если ты говоришь, что граждане — это твои дети и часть тебя, то бизнес — такой же ребенок, который является частью тебя», — сказал глава Сбербанка.

В качестве примера проблемы он привел задержки при учете платежей по штрафам ГИБДД. Бизнес и представители государства регулярно проводят совместные встречи, чтобы устранить суточное опоздание в отражении таких платежей.