Купили технику без расширения штата: обязательно ли вводить должность тракториста?

Эксперт предложила два варианта оформления сотрудника, если в штатке нет соответствующей должности.

Организация приобрела технику – трактор. ГСМ списывается, работы производятся, но в штатном расписании нет единицы тракториста. Принимать работника компания не планирует.

Обязательно ли вводить должность чем грозит ее отсутствие руководителю – рассказала экспенрт сервиса «Клерк.Консультации».

Вводить должность в штатное расписание обязательно, если кто-то фактически управляет трактором. Трудовая функция по трудовому договору — это «работа по должности в соответствии со штатным расписанием» (ст. 15 и 57 ТК). Роструд прямо указывает: принять работника на должность, которой нет в штатном расписании, нельзя.

Оксана Мочалкина «Даже если вы не планируете нанимать отдельного тракториста, а хотите возложить эти обязанности на уже работающего сотрудника — должность все равно нужна в штатке.»

Совмещение по ст. 60.2 ТК оформляется только по должности, которая есть в штатном расписании и является вакантной.

Если прием работника не планируется, есть два варианта действий:

1. Ввести должность тракториста в штатное расписание (хотя бы на 0,5 ставки) приказом руководителя, а затем оформить совмещение на сотрудника, который фактически работает на тракторе — с письменным согласием и доплатой по ст. 151 ТК. Это закрывает все риски сразу.

2. Включить обязанности по управлению трактором в трудовой договор и должностную инструкцию уже имеющегося работника через дополнительное соглашение, без совмещения. Но этот вариант сомнителен: тракторист — это рабочая профессия с особыми требованиями к квалификации (удостоверение), охране труда и медосмотрам. Включить такие обязанности в чужую должность (например, «дворник-тракторист») вряд ли пройдет проверку — ГИТ и Гостехнадзор могут не принять такую схему.

Риски руководителя:

Трудовая инспекция: работа на тракторе без должности в штатке — штраф до 50 000 руб. на организацию, до 5 000 руб. лично на руководителя (ч. 1 ст. 5.27 КоАП);

Налоговая: путевые листы подписывает человек, должности которого не существует — расходы на ГСМ снимут, налог на прибыль доначислят;

Гостехнадзор: допуск к управлению трактором без должности и удостоверения — штраф 500–1 000 руб. (ст. 9.3 КоАП).

Охрана труда: отсутствие медосмотров и инструктажей для тракториста — штраф до 50 000 руб. (ст. 5.27.1 КоАП).

Разъяснения дала эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.