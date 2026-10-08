Ozon заплатит перевозчикам 21 рубль за минуту простоя

Компенсацию начислят автоматически, если погрузка или разгрузка начнется позже чем через два часа после планового прибытия машины. Водитель должен приехать без опоздания и отметить прибытие.

Ozon будет автоматически компенсировать транспортным компаниям и водителям простои на логистических центрах, сообщила пресс-служба маркетплейса. Правило распространяется на партнеров, которые работают через сервис «Вози Ozon».

Выплату начислят с 121-й минуты ожидания по ставке 21 рубль за минуту. При расчете учтут все время нахождения машины на объекте вплоть до отметки об отъезде, в том числе после начала разгрузки. Прибытие нужно зафиксировать в приложении «Вози Ozon» или через диспетчера.

Компенсация поступит на расчетный счет вместе с ближайшей оплатой рейса. Выплату за ожидание погрузки перечислят с авансом в размере 75% тарифа, а за ожидание выгрузки — с оставшейся суммой.

Клиенты Ozon Банка получат деньги в течение часа. В других банках срок зависит от их условий, но обычно выплата поступит на следующий день. Компенсации отразят в закрывающих документах — УПД или акте выполненных работ, доступных в личном кабинете партнера.