ИП переехал в пределах одного города: ФНС ответила, придется ли менять электронную подпись

ФНС ответила, нужно ли перезаписывать электронную подпись ИП при смене регистрации в пределах одного города.

Получить новый сертификат необходимо в случае, если поменялся ОГРНИП, пояснили налоговики.

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