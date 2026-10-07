Аграриям могут продлить льготные краткосрочные кредиты на год

Мера коснется производителей в крупных зерновых регионах и предприятий АПК, пострадавших из-за техногенной чрезвычайной ситуации. Правительство рассмотрит инициативу в ближайшее время.

Льготные краткосрочные кредиты для аграриев могут продлить на срок до одного года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки «Золотая осень». Воспользоваться пролонгацией смогут предприятия в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых.

Такую же возможность планируют предоставить предпринимателям в сфере АПК, которые понесли существенный ущерб из-за техногенной чрезвычайной ситуации. Условием станут ограничения производства, реализации и транспортировки сельхозпродукции.

«Кроме этого, дадим право заемщикам восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года», — заявил Михаил Мишустин. Поддержка будет доступна сельхозпроизводителям и переработчикам во многих регионах.

Правительство рассчитывает, что меры снизят финансовую нагрузку на отрасль и помогут предприятиям подготовиться к следующей посевной кампании. Поддержка также должна упростить выполнение обязательств перед партнерами на внешних рынках.