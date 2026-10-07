В личных кабинетах компаний на «Клерке» появилась онлайн-статистика

Корпоративные клиенты «Клерка» теперь могут в реальном времени следить за эффективностью своих рекламных попапов и спецпредложений.

Вся статистика теперь доступна в один клик прямо в бизнес-аккаунте.

Попапы и спецпредложения на «Клерке» — один из самых мощных инструментов для сбора лидов, продвижения вебинаров, белых книг или услуг для бизнеса. Раньше, чтобы узнать количество показов, кликов и общую конверсию, компаниям приходилось запрашивать данные через персонального менеджера.

Новый раздел уже доступен по прямой ссылке в профиле.

Статистика рекламы

Внутри — наглядные графики и цифры по каждому запущенному на вашем блоге или в материалах попапу. Можно оперативно оценивать, какое предложение «заходит» аудитории бухгалтеров и директоров лучше всего, и вовремя корректировать креативы.

При этом менеджер тоже на связи. Поэтому прямо на страницу со статистикой добавили кнопку быстрой связи с менеджером.

Если возникнут вопросы по цифрам, захочется масштабировать рекламную кампанию или запустить новое спецпредложение, не придется искать контакты в почте или мессенджерах. Просто нажмите кнопку и пишите нам напрямую.