Греф назвал стадии внедрения ИИ: «стрем», «норм» и «вау»

Новые ИИ-сервисы могут сначала вызывать негативную реакцию, а затем стать привычными и востребованными. При этом искусственный интеллект не должен полностью заменять человека.

Внедрение искусственного интеллекта часто проходит три стадии, заявил глава Сбербанка Герман Греф 7 октября на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», — сказал он.

Наиболее эффективный результат дает сочетание технологий и человеческого труда, отметил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Комбинация человека и искусственного интеллекта дает гораздо лучший результат, чем что-то по отдельности», — подчеркнул он.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко добавил, что важно избежать ситуации, когда внедрение ИИ проходит путь «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем». Заявления прозвучали на втором IT-форуме «Цифровые решения».