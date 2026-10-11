🛴 91% родителей поддержали обязательную верификацию при аренде самокатов

Почти половина опрошенных считает, что подростки должны самостоятельно арендовать самокаты только после совершеннолетия.

Обязательную верификацию пользователей при аренде электросамокатов поддержал 91% родителей, следует из опроса исследовательского центра «Позиция». При этом 77% респондентов беспокоит, что ребенок может взять самокат без ведома взрослых.

Самостоятельную аренду электросамокатов только с 18 лет поддержали 48% родителей. Еще 26% выступили за подтверждение аренды несовершеннолетним со стороны родителя, а 25% — за уведомление взрослых о попытке ребенка воспользоваться сервисом.

Одинаковую ответственность для владельцев личных средств индивидуальной мобильности и пользователей арендных самокатов одобрили 27% опрошенных. Регистрацию и номера для личных электросамокатов и других СИМ поддержал каждый пятый респондент.

Ужесточить законодательство, ПДД и требования к арендным и личным СИМ предложили 29% родителей. За совершенствование городской среды и правил безопасности выступили 24%, за создание выделенных дорожек, парковок и безопасных маршрутов — 15%. Онлайн-опрос прошел в сентябре 2026 года среди около 1 300 родителей детей от 7 до 18 лет из крупных городов России.