ИИ будет помогать судьям готовить решения. Теперь официально

Верховный суд утвердил план внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство. Доступ всех судов к судебным ИИ-сервисам намечен на второй квартал 2027 года.

Председатель Верховного суда утвердил Концепцию внедрения искусственного интеллекта приказом от 03.09.2026 № 59-П. Технологии планируется использовать на разных этапах дела — от подачи документов до исполнения судебного акта.

ИИ хотят поручить работу, на которую судьи и сотрудники судов тратят много времени:

проверять комплектность исков, наличие обязательных приложений и правильность выбора суда;

помогать рассчитывать госпошлину;

искать подходящие нормы закона и судебную практику;

анализировать позиции сторон и находить противоречия в доказательствах;

составлять протоколы заседаний на основе распознавания речи;

готовить проекты процессуальных документов и судебных актов.

Для компаний и предпринимателей это может означать более удобную подачу исков: система должна заранее сообщать об ошибках и недостающих документах. Одна из целей — сократить количество возвращенных заявлений.

Окончательное решение остается за судьей. В концепции прямо закреплено, что искусственный интеллект выполняет вспомогательную роль, а результаты его работы необходимо проверять.

Отдельно предусмотрена защита от выдуманных норм, судебных актов и цитат. Среди мер — ответы со ссылками на источники, проверка судьей и запрет использования публичных ИИ-сервисов для соответствующих судебных задач. Данные должны обрабатываться в закрытом контуре судебной системы.

В первом квартале 2027 года планируется пилотное применение приоритетных сценариев, во втором — предоставление доступа к ИИ-сервисам всем судам. К 2030 году целевой показатель — использование таких сервисов более чем 95% судей, а сроки рассмотрения простых дел рассчитывают сократить на 20–30%.

Это план внедрения: приказ не означает, что перечисленные функции уже работают во всех судах.