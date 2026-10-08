Апрельскую индексацию пенсий предложили повысить до 10%

Апрельскую индексацию страховых пенсий предложили повысить с 3,3 до 10%, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В 2027 году выплаты планируют увеличить дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.

«В апреле мы можем и должны проиндексировать пенсии по крайней мере на 10%. Это будет рост, который отвечает реальным возможностям Соцфонда и чаяниям наших граждан», — сказал Сергей Миронов.

В первом полугодии 2026 года поступления страховых взносов в Социальный фонд выросли на 16,6%. В прошлом году показатель увеличивался примерно такими же темпами, отметил депутат.

По проекту федерального бюджета, страховая пенсия по старости в 2027 году должна составить 29,9 тыс. рублей. Номинальная зарплата, по прогнозу Минэкономразвития, достигнет 119 969 рублей. Соотношение пенсий и зарплат останется около 25% при ориентире Международной организации труда в 40%.

Миронов также предложил перейти к поквартальной индексации пенсий, чтобы выплаты не отставали от фактического роста цен.