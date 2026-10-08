Годовая инфляция в России ускорилась после индексации тарифов ЖКХ

Потребительские цены с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,96%. С начала года инфляция составила 5,94%.

Недельная инфляция в России ускорилась с 0,12% до 0,96%, сообщил Росстат. Основной причиной стала индексация тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года, которая в среднем по стране должна была составить до 9,9%.

За неделю водоотведение подорожало на 17,1%, холодное водоснабжение — на 15,3%, горячее — на 14,2%, отопление — на 12,7%, электроэнергия — на 12%. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов ранее оценивал вклад индексации тарифов в годовую инфляцию примерно в 0,7 процентного пункта.

Годовая инфляция на 5 октября достигла 7,08% при расчете по недельной динамике, который использует ЦБ. По методике Минэкономразвития показатель составил 7,17%. Это выше верхней границы прогноза Банка России на 2026 год в 6–7%.

За неделю яйца подорожали на 2,2%, гречка — на 1%, бензин — на 0,3%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,6%, в том числе картофель — на 2,3%, яблоки — на 2,2%. Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогнозы ЦБ и Минэкономразвития, до конца года цены должны расти в среднем менее чем на 0,1% в неделю.