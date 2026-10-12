Наличные обошли банковские счета по популярности у россиян

Хранить сбережения в кеше предпочитают 38% опрошенных, на банковских счетах — 37%. За год доля сторонников наличных выросла на 6 п.п.

Наличные стали самым популярным способом хранения денег в сентябре 2026 года, следует из исследования «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Еще 10% респондентов предпочитают распределять сбережения между кешем и банковскими счетами. До этого счета лидировали как минимум с 2014 года, за исключением весны 2022-го.

Интерес к наличным растет из-за сбоев интернета и связи, более частых проверок банковских операций и снижения ставок по вкладам, считают эксперты. С февраля по сентябрь объем кеша в обращении увеличился на 3,3 трлн рублей. По прогнозу ЦБ, за весь 2026 год прирост составит 3,7 трлн, а в 2027-м — около 2 трлн рублей.

Банк России планирует выпустить рекомендации для банков по усилению контроля за происхождением наличных, которые физлица и бизнес вносят на счета. Особое внимание регулятор предлагает уделять отраслям с большим оборотом кеша, где выше риски неучтенной торговли, уклонения от налогов и легализации преступных доходов.

Эксперты советуют держать наличными сумму на одну-две недели, а остальные деньги распределять между разными инструментами. При инфляции 5–6% за три года покупательная способность 100 тыс. рублей снизится примерно на 16 тыс. рублей. Средства на вкладах и накопительных счетах застрахованы в пределах 1,4 млн рублей, а наличные дома такой защиты не имеют.