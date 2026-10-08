Подтверждать периоды службы для назначения пенсии в новых регионах будет спецкомиссия — законопроект

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут подтвердить военную и приравненную к ней службу, если необходимые документы утрачены или недоступны.

Периоды военной или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы сможет подтверждать межведомственная комиссия по трудовым, пенсионным и социальным правам. Законопроект, подготовленный по поручению президента, внесен в Госдуму 7 октября 2026 года.

Изменения затронут жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые проходили такую службу, но не могут подтвердить ее документами. Сейчас комиссия вправе устанавливать только периоды работы и размер заработка. Предлагается расширить ее полномочия.

Ранее Минтруд подготовил проект приказа, который также позволяет жителям этих регионов через межведомственные комиссии подтверждать нестраховые периоды для включения в страховой стаж.