Банки и операторы связи будут сообщать платформам о смерти клиентов

Сведения позволят оперативно блокировать неактивные аккаунты, которые могут использовать мошенники. Обмен данными о мошенниках и жертвах уже запускают без изменения законодательства.

Банки и операторы связи будут передавать цифровым платформам сведения о смерти клиентов, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова на форуме «Цифровые решения».

«Мы развиваем совместно с платформами дополнительные сценарии, в том числе направление от операторов связи и банков в цифровые платформы сведений о мошенниках, сведений о жертвах, сведений об умерших», — сказала Скворцова. Такие данные нужны для блокировки учетных записей.

Возможность обмена сведениями о мошенниках и пострадавших уже запускают. Дополнять для этого законодательство не потребуется.

Цифровые платформы также планируют подключить к ГИС «Антифрод» в ближайшей перспективе. Одновременно обсуждается ответственность за непринятие мер после получения через систему сигналов о мошенничестве.