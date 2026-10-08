Операторов могут обязать получать согласие на продление платных допуслуг
Абонент должен будет явно подтвердить подключение услуги после бесплатного промопериода. Без такого подтверждения будет действовать презумпция несогласия.
Автопродление дополнительных услуг связи предложили разрешать только с согласия абонента, заявил сенатор и член КПРФ Айрат Гибатдинов. Инициатива касается платных опций, которые не входят в базовый тариф.
«Нужно обязать операторов сотовой связи новые платные услуги вне базового тарифа подключать только после того, как клиент явно подтвердит, что он на них согласен», — сказал Гибатдинов. Подтверждение может работать по аналогии с банковскими приложениями, где пользователь отдельно одобряет конкретную операцию.
Требование предлагается распространить на дополнительные пакеты интернета, защиту от спама, облачные хранилища, виртуальные номера и подписки на развлекательный контент. Сейчас такие услуги могут автоматически становиться платными после завершения пробного периода, если абонент вовремя от них не отказался.
Поводом для инициативы стало в том числе обращение абонентки, с которой оператор списал деньги за виртуальный номер. Услуга была бесплатной полгода, однако женщина не знала о ее подключении и не пользовалась ею.