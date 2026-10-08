Стало известно, какую финуслугу чаще всего навязывают под видом другой

Клиентам могут навязывать страховку при выдаче кредита и сложные финансовые инструменты.

Договор инвестиционного страхования жизни нередко продают под видом вклада с повышенной доходностью, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Мисселингом называют недобросовестную практику, при которой один финансовый продукт намеренно предлагают под видом другого.

«На деле доходность такого продукта может быть ниже, а деньги "замораживаются" на длительный срок», — предупредил Смирнов. Сложные инструменты также могут предлагать клиентам, которым не хватает знаний для оценки рисков, например пожилым людям. В результате они могут потерять сбережения.

Еще одна распространенная практика — навязывание страховки при оформлении кредита. Ее стоимость могут включить в сумму займа без уведомления клиента, из-за чего страховка иногда обходится дороже самого кредита.

Клиентам также могут не сообщать о рисках, негарантированной доходности, скрытых комиссиях и дополнительных платежах. Например, по заявленной как бесплатная карте может взиматься плата за снятие наличных или СМС-информирование.