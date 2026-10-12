Минимальная продуктовая корзина подешевела на 2,4% в августе 2026

Минимальный месячный набор питания на одного человека стоил в среднем 7 962,5 рубля. Самые высокие расходы зафиксированы на Чукотке.

Стоимость минимального набора продуктов для одного человека снизилась за август 2026 года на 2,4%, подсчитали в Руспродсоюзе. В среднем по России месячная продуктовая корзина обойдется в 7 962,5 рубля.

Дешевле всего необходимый набор продуктов стоит в Мордовии — 6,42 тыс. рублей. В Пензенской области его стоимость составляет 6,61 тыс. рублей. Самые высокие показатели отмечены на Чукотке — 21,3 тыс. рублей и в Камчатском крае — 13,54 тыс. рублей.

В Москве минимальная продуктовая корзина стоит в среднем 9,42 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 9,39 тыс. рублей. В Московской области ее оценили в 8,49 тыс. рублей, в Ленинградской области — в 9 тыс. рублей, в Калининградской области — в 9,54 тыс. рублей.

В Татарстане минимальный набор стоит 7,12 тыс. рублей, в Омской области — 6,87 тыс. рублей, а в Хабаровском крае — 10,36 тыс. рублей.