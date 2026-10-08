Интернет-торговля заняла 21% розничных продаж в России

Почти 70% онлайн-продаж приходится на цифровые площадки. По итогам 2025 года число заказов на платформах превысило 10 млрд.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России достигла 21%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Первой Международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху». На цифровые площадки приходится практически 70% всех онлайн-продаж.

Число обращений по вопросам дистанционной торговли за восемь лет выросло почти в пять раз.

«При этом рост обращений нельзя автоматически трактовать как пропорциональный рост нарушений», — уточнила Анна Попова.

По итогам 2025 года количество заказов на цифровых платформах превысило 10 млрд.