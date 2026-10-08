Правительство выделило 1,6 млрд рублей на поддержку АПК Крыма

Средства направят на поддержку животноводства, производства мяса птицы и яиц, а также выращивания плодовых культур. Решение связано с введенным в Крыму режимом чрезвычайной ситуации.

Правительство России выделило 1,6 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса Крыма. Распоряжение от 7 октября 2026 года №2802-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила 8 октября пресс-служба кабмина.

«Средства предназначены для обеспечения расходов на поддержку отрасли животноводства, в частности производства мяса птицы и яиц, а также плодовых культур», — говорится в пояснении к документу.

О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на пленарном заседании 28-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026». Премьер-министр отметил, что из-за режима чрезвычайной ситуации сельхозпроизводителям Крыма требуется помощь.

Ранее Минсельхоз России утвердил план сельскохозяйственного страхования на 2027 год.