Прожиточный минимум увеличат на 6,8% с 2027 года

Вместе с прожиточным минимумом проиндексируют зависящие от него меры поддержки. На столько же вырастет материнский капитал.

Прожиточный минимум в России в 2027 году проиндексируют на 6,8%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

«Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%», — сказал министр.

В проекте бюджета на 2027 год также сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер материнского капитала планируют увеличить на 6,8%.