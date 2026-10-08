Минцифры будет учитывать индексацию тарифов ЖКХ при оценке цен на связь

Рост коммунальных тарифов станет отправной точкой при обсуждении возможного повышения цен на мобильную связь. При этом операторам необходимо продолжать инвестиции в отечественное оборудование и инфраструктуру.

Минцифры будет искать баланс между расходами операторов и стоимостью услуг связи, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». В качестве ориентира министерство намерено использовать анонсированную индексацию тарифов ЖКХ.

«Планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку», — сказал Шадаев.

Операторам необходимо вкладываться в российские базовые станции, выполнять требования к критической информационной инфраструктуре и усиливать защиту объектов. При этом мобильный трафик перестал расти, а иностранное оборудование нужно заменять отечественным.

Операторы также обязаны обеспечить LTE во всех населенных пунктах с населением более 1 тыс. человек и на федеральных автодорогах.

Минэкономразвития прогнозирует среднюю индексацию совокупного платежа за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года на 11%, с 1 июля 2028 года — на 8,6%, с 1 июля 2029 года — на 7,6%.