С 1 декабря 2026 вступит в силу порядок регистрации детей военных, рожденных после смерти отца

Порядок установления отцовства и регистрации рождения детей умерших инвалидов и ветеранов боевых действий закреплен законом от 04.08.2026 № 287-ФЗ. Изменения внесены в законы «О ветеранах», «Об актах гражданского состояния» и ст. 169 Семейного кодекса.

Инвалиды и ветераны боевых действий, состоящие в браке, смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии по ОМС. Такое право получат и жены умерших ветеранов — в течение пяти лет после смерти мужа, если женщина не вступила в новый брак. Обязательное условие — нотариально заверенное согласие мужчины на посмертное использование его биологического материала.

Для регистрации рождения потребуется медицинское подтверждение использования биоматериала умершего, его нотариальное согласие на запись отцом ребенка и присвоение ребенку имени и фамилии, а также свидетельство о браке родителей. Эти документы также понадобятся для установления отцовства.