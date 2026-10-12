Разрыв между средними пенсиями в регионах превысил 24 тыс. рублей

Самую высокую среднюю пенсию получают неработающие пенсионеры Чукотки, а самую низкую выплату зафиксировали в Дагестане.

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией неработающих пенсионеров в регионах России составила 24 730 рублей, следует из данных Социального фонда.

Наибольший средний размер выплаты зафиксирован в Чукотском автономном округе — 43 986 рублей. В Республике Дагестан показатель составил 19 256 рублей.

В среднем по России неработающие пенсионеры получают 25 849 рублей.