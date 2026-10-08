Минтруд: заявления на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за четыре дня

Регламентный срок рассмотрения не превышает 10 дней. В установленные сроки обработали 99,7% заявлений.

Средний срок рассмотрения заявления на семейную налоговую выплату составил четыре дня, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Сократить его удалось благодаря автоматизации процесса Социальным фондом.

«Абсолютное большинство заявлений, 99,7%, были отработаны в регламентные сроки. А я вам напомню, что у нас по регламенту срок рассмотрения заявлений не должен был превышать 10 дней», — заявил Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда.

В 2026 году семейную налоговую выплату получили более 1,5 млн родителей, воспитывающих свыше 3,4 млн детей. Средний размер выплаты превысил 30,5 тыс. рублей.