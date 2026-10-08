ФНС обновила порядок трудоустройства бывших налоговиков в компании, которые они проверяли

Если налоговик после увольнения хочет работать в компании, которую проверял, ему может потребоваться согласие специальной комиссии. Это давнее ограничение. Теперь ФНС обновила внутренний порядок рассмотрения таких обращений.

Новое положение утверждено приказом ФНС от 28.08.2026 № ЕД-2-4/8@, опубликованным 8 октября.

Например, сотрудник налоговой участвовал в проверке компании, а затем получил предложение стать ее бухгалтером. В течение двух лет после увольнения такой переход в предусмотренных законом случаях нужно согласовать с комиссией. Она может разрешить трудоустройство или мотивированно отказать.

Ограничение касается сотрудников, чьи прежние должности входят в установленные перечни и обязанности включали функции государственного управления этой организацией. Участие в налоговой проверке — один из возможных примеров. Самого факта, что компанию когда-то проверяла ФНС, недостаточно: учитываются полномочия конкретного сотрудника.

Что изменил новый приказ: обращения теперь направляются в подразделение, уполномоченное на профилактику коррупции. Раньше в положении прямо указывалось Управление кадров центрального аппарата ФНС. Также уточнены перечень руководителей инспекций, вопросы которых рассматривает комиссия, и порядок исполнения ее решений.

Двухлетний срок, возможность обратиться за согласием еще до увольнения и право комиссии разрешить переход или отказать сохранены. Новых запретов на трудоустройство приказ не вводит.

Положение заменяет приказ ФНС от 05.09.2017 № ММВ-7-4/710@ с последующими поправками.