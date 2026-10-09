Кто может получить пенсионные накопления до назначения страховой пенсии

Для досрочной выплаты нужны основания для досрочного назначения страховой пенсии, необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. Проверить сумму накоплений можно через Госуслуги.

Пенсионные накопления в отдельных случаях можно получить до назначения обычной страховой пенсии по старости. Об этом рассказал член Общественной палаты, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Средства учитываются в Соцфонде или негосударственном пенсионном фонде и выплачиваются по отдельным правилам.

Накопления могут быть у россиян 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляли взносы до 2014 года. Также они могут быть у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, если взносы за них уплачивались в 2002-2004 годах.

«Если накопительная пенсия уже назначена, заменить ее единовременной выплатой оставшихся средств нельзя. Поэтому форму выплаты и условия ее назначения важно выяснить до оформления», — сказал Виноградов.

Если к 55 годам у женщины или к 60 годам у мужчины нет 15 лет стажа либо 30 пенсионных коэффициентов, накопления выплачиваются единовременно независимо от суммы. Узнать об их наличии, размере и месте хранения можно из выписки о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуги.