Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютой с 1 декабря 2026

Торги планируют открыть с 1 декабря 2026 года, сейчас биржа тестирует сделки с цифровыми валютами на инфраструктуре фондового рынка.

Возможность торговать криптовалютой может появиться на Московской бирже с 1 декабря 2026 года, сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин. Тестирование функционала началось за неделю до его заявления.

«Мы уже ведем активное тестирование торгов криптовалютами, оно начато неделю назад, где происходит заключение сделок. Приглашаем участников торгов к тестированию», — сказал Борис Блохин на инвестиционном форуме «Сбера» «Настоящее будущее».

Тестовая среда работает в рамках фондового рынка и воспроизводит функционал, который затем планируют перенести в промышленную эксплуатацию. Проверки продолжатся до запуска торгов.

Новое регулирование позволяет Мосбирже использовать действующую лицензию организатора торгов. Бирже не потребуется дополнительно включаться в реестры, а операции с цифровыми активами будут проходить через инфраструктуру фондового рынка.