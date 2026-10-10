ФНС: несовершеннолетним тоже нужно платить налоги, но не всем

Несовершеннолетние признаются налогоплательщиками, если владеют недвижимостью. Обязанность по уплате земельного налога и налога на имущество исполняют их законные представители.

Дети обязаны платить налоги с принадлежащей им недвижимости. Право собственности может возникнуть, например, при наследовании, получении имущества в подарок или выделении доли в квартире, приобретенной за счет маткапитала.

«Законные представители осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества», — сказали в ФНС.

Перечислять налог за несовершеннолетних должны родители, усыновители, опекуны или попечители.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки с недвижимостью, но для этого требуется письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя.