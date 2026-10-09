Сварщики и электрики обогнали программистов в рейтинге востребованных профессий

Россияне считают рабочие специальности самыми востребованными на рынке труда. Однако через 10 лет лидерство, по мнению опрошенных, перейдет к IT-специалистам.

Сварщики, электрики, токари и механики возглавили рейтинг наиболее востребованных профессий в России. Их назвали 32% опрошенных Центром исследований Российского общества «Знание», пишет ТАСС.

На втором месте оказались IT-специалисты и программисты — 21%, на третьем — врачи и другие медицинские работники (19%). В пятерку также вошли учителя и преподаватели (12%), инженеры и технические специалисты (11%).

При этом через 10 лет, по мнению россиян, наиболее востребованными станут программисты и IT-специалисты. Их назвали 27% респондентов. Рабочие профессии опустились на второе место с 23%, далее следуют врачи (21%), учителя (14%) и инженеры (12%).

Руководитель центра трудоустройства и развития карьеры АНО ДПО «НАДПО» Николай Кодинов отметил, что спрос на квалифицированных рабочих открывает возможности для роста доходов без перехода на руководящие должности. Специалисты могут повышать квалификацию и профессиональный разряд, оставаясь в своей профессии.

Исследование также показало, что молодежь чаще старшего поколения считает рабочие профессии престижными. Среди россиян 25–34 лет такого мнения придерживаются 35%, а среди граждан старше 60 лет — 22%. В целом высокий престиж рабочих специальностей отмечают 25% опрошенных.

Еще 36% россиян считают, что за последние 10 лет престиж рабочих профессий вырос.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 23 по 30 сентября. В нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Максимальная погрешность исследования составляет 2,44 процентного пункта.