Правительство разрешило пересматривать тарифы водоканалам после атак и диверсий

Организации водоснабжения и водоотведения, чьи объекты пострадали от незаконного вмешательства, получили право в 2026-2027 годах пересматривать тарифы и корректировать инвестпрограммы для усиления безопасности инфраструктуры.

Правительство утвердило постановление от 02.10.2026 № 1291, которое меняет регулирование в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Документ позволяет компаниям, чьи объекты централизованных систем горячего и холодного водоснабжения или водоотведения были уничтожены или повреждены с 1 января 2025 года в результате незаконного вмешательства — включая применение обычных средств поражения, террористический акт или диверсию, — направлять заявление о пересмотре тарифов на текущий и последующие периоды регулирования.

К заявлению определили перечень обязательных документов, подтверждающих факт повреждения и реализуемые меры по повышению защищенности объектов.

Постановление также допускает корректировку инвестпрограмм водоканалов и теплоснабжающих организаций в 2026-2027 годах: можно менять сроки реализации мероприятий или исключать их, если компании вынуждены перенаправлять ресурсы на обеспечение безопасности инфраструктуры.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 марта 2027 года.