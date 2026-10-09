Бензин АИ-100 почти исчез с независимых АЗС

Бензин этой марки 8 октября 2026 года оставался только на нескольких частных заправках. На АЗС крупных нефтяных компаний дефицита не было.

Независимые сети АЗС почти перестали продавать бензин АИ-100. Днем 8 октября 2026 года топливо было доступно лишь на нескольких станциях в Сибири, Забайкалье, Поволжье и на юге России.

Частные АЗС не имеют собственных перерабатывающих мощностей и закупают бензин у НПЗ или трейдеров. Отдельные партии АИ-100 появляются на внебиржевом рынке по цене более 170 тыс. рублей за тонну. Год назад топливо этой марки стоило около 100 тыс. рублей за тонну. Об этом пишет РБК.

С января по 30 сентября реализация АИ-100 на бирже сократилась на 38,3%, до 27 852 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в Национальном биржевом ценовом агентстве. При этом 8 октября АИ-100 можно было купить почти на 500 АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний.

На высокооктановый бензин приходится до 2% общего потребления бензина в России, уточнили в Минэнерго. Строго топливо не ниже АИ-98 требуется до 3% легковых автомобилей, сообщил директор проектов «АТК Консалтинг» Антон Базанин. Постоянное использование АИ-95 вместо АИ-98 может нарушить процесс горения и повысить нагрузку на цилиндро-поршневую группу двигателей с высокой степенью сжатия.