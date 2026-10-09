ИП доначислили свыше 1 млн рублей из-за несоответствия деятельности патенту

Предприниматель получил патент на грузоперевозки, но фактически вывозил жидкие бытовые отходы. Весь его доход за 2025 год отнесли к УСН.

Доход предпринимателя за 2025 год полностью отнесли к упрощенной системе налогообложения из-за несоответствия фактической деятельности патенту. Сумма доначисленных налоговых платежей превысила 1 млн рублей, штраф составил более 400 тыс. рублей.

ИП применял ПСН по виду деятельности «Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом». Однако фактически он оказывал ассенизаторские услуги и вывозил жидкие бытовые отходы. Об этом сказано на сайте УФНС Амурской области.

Автомобильные грузоперевозки относятся к коду ОКВЭД 49.41, а сбор и обработка сточных вод — к коду 37. Поэтому вывоз жидких бытовых отходов нельзя считать автотранспортной перевозкой для применения ПСН. Эту позицию подтвердили Минфин и Минэкономразвития Амурской области.

Для применения ПСН фактическая деятельность должна соответствовать виду, указанному в патенте. Налоговая служба рекомендует при сомнениях заранее обращаться в инспекцию за разъяснениями.