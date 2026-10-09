При отсутствии ДОПП налог по импорту отражают в строке 031 декларации

Если ДОПП получил статус «Обеспечен», сумму налога включают в раздел 4. Такой же порядок действует для документов со статусами «Пройдена проверка КО» и «На проверке КНП».

Налог по ввезенным и принятым к учету товарам отражают в строке 031 раздела 1, если импортер не оформил документ о предстоящей поставке товаров или документ имеет только статус «Зарегистрирован». Для акциза в этом случае предназначена строка 030 раздела 3, разъяснила ФНС в письме от 29.09.2026 № ЕА-36-15/8583@.

Если по ДОПП внесен обеспечительный платеж, исчисленный налог указывают в строке 030 раздела 1, а акциз — в строке 030 раздела 3. В разделе 4 приводят КБК, номер ДОПП и сумму НДС или акциза. Эта сумма должна соответствовать обеспечительному платежу, указанному в строке 060 раздела 1 или строке 031 раздела 3.

Статус «Пройдена проверка КО» присваивают после предъявления визуализированной ссылки ФТС. После начала камеральной проверки документ получает статус «На проверке КНП», а при ее завершении без нарушений — «Погашен». Если сумма по ДОПП заявлена частично, статус изменится на «Погашен» только после отражения оставшейся суммы обеспечительного платежа.