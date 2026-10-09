Акции «Яндекса» упали на 2,21% после атаки на дата-центр

Часть инфраструктуры дата-центра компании повреждена из-за атаки БПЛА. Ранее «Яндекс» сообщил об атаке на объект в Рязанской области.

Акции «Яндекса» 9 октября 2026 года к 10:40 мск снизились на 2,21%, до 3 498 рублей, после сообщения компании о повреждении части инфраструктуры дата-центра в Калуге.

Бумаги вошли в число лидеров снижения в индексе Мосбиржи.

Днем ранее акции компании теряли более 3%. Снижение произошло на фоне сообщений об атаке на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области.