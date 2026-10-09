«Яндекс» не может назвать сроки восстановления дата-центров после атак БПЛА

Компания продолжает оценивать ущерб после атак беспилотников на дата-центры в Сасове и Калуге. Когда удастся полностью восстановить поврежденное оборудование, пока неизвестно.

«Яндекс» пока не может определить сроки восстановления оборудования в дата-центрах, пострадавших от атак беспилотников 8 и 9 октября. Об этом компания сообщила ТАСС.

«Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации», — заявили в компании.

Специалисты «Яндекса» продолжают работать над устранением последствий атак и обеспечением доступности сервисов.

«Команды "Яндекса" ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 8 октября после атаки БПЛА произошел пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области. 9 октября беспилотники атаковали дата-центр компании в Калуге.

В результате была повреждена часть инфраструктуры, а несколько модулей полностью вышли из строя. «Яндекс» предупредил о возможных перебоях в работе своих сервисов. По данным компании, пострадавших при атаке на дата-центр нет.