Как подать апелляционную жалобу на решение налоговой проверки

Своевременная жалоба приостановит вступление решения в силу. До окончания обжалования инспекция не направит требование об уплате налога, пеней и штрафа.

Решение по итогам налоговой проверки вступает в силу через месяц со дня вручения. До истечения этого срока налогоплательщик может обжаловать решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ней. Такой порядок установлен ст. 139.1 НК.

Жалобу адресуют вышестоящему налоговому органу, но подают через инспекцию, которая вынесла решение. Инспекция должна передать документы и материалы проверки в течение трех дней. Подать жалобу можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, указав обжалуемое решение, основания несогласия и свои требования. Об этом сказано на сайте ФНС.

Вышестоящий налоговый орган рассматривает апелляционную жалобу в течение месяца. Срок могут продлить максимум еще на месяц. По итогам рассмотрения решение могут оставить без изменения, отменить полностью или частично либо заменить новым.

Если решение уже вступило в силу и не обжаловалось в апелляционном порядке, подать жалобу в вышестоящий налоговый орган можно в течение одного года со дня вынесения решения.