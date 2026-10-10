Высшее образование повышает шансы на одобрение кредита почти вдвое

Среди получателей кредитов выше доля заемщиков с высшим образованием, доходом от 200 тыс. рублей и тех, кто состоит в браке.

Анализ заявок и выдач показал, что банки чаще одобряют кредиты клиентам старше 35 лет, с более высоким доходом и более крупными запросами по сумме. Об этом сказано в исследовании «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Основная часть заявителей — люди 25-44 лет (62%), при этом мужчины составляют 62% аудитории. Большинство рассчитывает получить от 250 тыс. рублей и выше, а чаще всего — на срок 2-5 лет.

Однако портрет получателя отличается: среди одобренных клиентов выше доля заемщиков старше 35 лет, а также состоящих в браке — их доля растет с 42% до 52%. Мужчин среди выдач меньше — 57% против 62% заявок.

Банки заметно смещают выборку в сторону более обеспеченных клиентов: доля заявителей с доходом от 200 тыс. рублей растет с 11% до 22% среди получателей, а доля с доходом менее 50 тыс. падает с 23% до 7%.

Получатели также берут более крупные суммы:

250-500 тыс. рублей — 41% выдач против 30% заявок,

500 тыс.–1 млн — 23% против 15%,

от 1 млн — 17% против 12%.

Высшее образование есть у 53% получателей против 32% заявителей.

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