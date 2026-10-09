«Яндекс» договорился с конкурентами о переносе данных клиентов после атак БПЛА

После атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» компания договорилась с тремя облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов пострадавших клиентов.

«Яндекс» договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», — заявили в компании.

Сроки переноса и количество клиентов, которым потребуется помощь других облачных провайдеров, пока не уточняются.

Ранее «Яндекс» сообщил, что не может назвать сроки восстановления оборудования в поврежденных дата-центрах. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры.