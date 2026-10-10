Ozon заблокировал подозрительные заказы на 11,4 млрд рублей

С 2026 года компания выявила 322 тыс. подозрительных заказов. Для борьбы с мошенничеством маркетплейс использует машинное обучение и искусственный интеллект.

Ozon с начала года нашел и заблокировал подозрительные заказы на 11,4 млрд рублей, сообщил директор по регуляторной политике компании Александр Васильев на форуме «Цифровые решения». Система защиты фиксирует нетипичные заказы, входы с новых устройств, аномальные для клиента суммы и подозрительную активность продавцов.

«Схемы обмана постоянно меняются, поэтому нам важно не только реагировать на уже известные сценарии, но и своевременно выявлять новые попытки мошенничества», — отметил Васильев.

Для этого компания применяет машинное обучение и искусственный интеллект на разных этапах сделки. ИИ ежедневно проверяет около 22 млн карточек товаров и выявляет ошибки, нарушения и недопустимый контент.

С начала 2026 года Ozon также заблокировал почти 600 тыс. подозрительных сообщений в чатах клиентов и продавцов, около 200 мошеннических приложений и более 11 тыс. фишинговых ресурсов.

За последние три года число мошеннических операций и жалоб на злоумышленников снизилось в 10 раз, хотя количество транзакций за этот период выросло втрое.