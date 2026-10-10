Счетная палата: нарушения в бухгалтерской отчетности федерального бюджета практически сошли на нет

Нарушения в бухгалтерском учете бюджета за 2025 год сократились более чем в 20 раз — до 11,6 млрд рублей. Их почти полностью устранили в ходе проверки.

Счетная палата представила положительное заключение на отчет Правительства об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Председатель ведомства Борис Ковальчук сообщил, что по итогам контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на 580 млрд рублей, однако ключевым достижением стало резкое снижение проблем в бухгалтерском учете и отчетности — с многолетних объемов до 11,6 млрд рублей, которые были устранены практически полностью.

Доходы федерального бюджета в 2025 году составили 37,3 трлн рублей, увеличившись на 575 млрд к уровню 2024 года. Ненефтегазовые доходы выросли на 899 млрд рублей, превысив прогноз, тогда как нефтегазовые снизились на 177 млрд. Доля нефтегазовых поступлений упала до 22,7%, минус 7,6 п.п. к предыдущему году. Об этом сказано на сайте Счетной палаты.

Расходы достигли почти 43 трлн рублей, а кассовое исполнение сохранилось на уровне 98,9%. В декабре традиционно наблюдался всплеск: за месяц исполнено 14 % годовых расходов, а в последнюю неделю — 2,5 трлн рублей. Это привело к росту дебиторской задолженности по авансам на 676 млрд рублей, до 16,9 трлн, а просроченной — на 182 млрд, до 1,5 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета составил 5,6 трлн рублей (2,6% ВВП), что на 62% выше уровня 2024 года. Дефицит региональных бюджетов — 1,5 трлн рублей, при этом в 18 субъектах более 40% доходов формировались за счет трансфертов.

Госдолг регионов вырос до 3,5 трлн рублей, причем 67 % приходится на бюджетные кредиты. Государственный долг РФ увеличился на 6,1 трлн, до 35,1 трлн рублей, а расходы на его обслуживание за 2021-2025 годы выросли почти в 3 раза.

Совокупный объем ФНБ увеличился с 11,9 до 13,4 трлн рублей, а ликвидная часть фонда — до 4,1 трлн рублей (+7,2 %).