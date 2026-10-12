Каждый второй россиянин задумывался о переезде ради работы

За последние три года 44% работающих россиян переезжали ради трудоустройства или рассматривали такую возможность. Главным стимулом для смены региона остается более высокая зарплата.

Около 44% работающих россиян за последние три года переезжали ради работы или задумывались об этом. Такие результаты показал опрос Авито Работы и Авито Рекламы среди 7 660 человек. Данные представил директор по развитию бизнеса Авито Работы Роман Губанов на Всероссийской неделе охраны труда.

Наиболее мобильными оказались молодые специалисты 18–24 лет. Среди них 13% уже переезжали ради работы, еще 36% рассматривали такую возможность или планируют переезд.

При этом интерес к работе в других регионах продолжает расти. За лето 2026 года количество резюме с готовностью к переезду увеличилось на 11%, а среди представителей рабочих профессий — сразу на 24%.

Главной причиной переезда 21% опрошенных, которые переезжали или рассматривали такую возможность, назвали более высокую зарплату. Еще 17% ориентируются на уровень жизни в городе, по 12% — на возможность приобрести жилье и перевезти семью. Карьерные перспективы важны для 11%, а баланс между работой и личной жизнью — для 9%.

По данным Авито Работы, за январь — сентябрь 2026 года средняя предлагаемая зарплата в России выросла на 19% и достигла 84 тыс. рублей в месяц.

Наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в нескольких регионах:

Калмыкия — на 50%, до 90 339 рублей;

Костромская область — на 44%, до 85 907 рублей;

Сахалинская область — на 44%, до 130 149 рублей;

Мурманская область — на 41%, до 101 631 рубля.

Во всех четырех регионах средние зарплатные предложения превысили общероссийский показатель.

Важную роль при выборе нового места работы играет и репутация работодателя. 47% трудоустроенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании. Главными признаками хорошего работодателя респонденты назвали низкую текучесть кадров (44%), положительные отзывы (35%) и большое количество желающих устроиться в компанию (27%).

«Мобильность специалистов меняет географию рынка труда: за лето число резюме с готовностью к переезду выросло на 11%, а среди рабочих специалистов — на 24%», — отметил Роман Губанов.

Для привлечения специалистов в регионы Авито Работа совместно с агентством makelove запустила проект «Здесь я есть». На отдельных страницах регионов собраны сведения о работодателях, вакансиях, возможностях для образования и досуга, а также информация, которая может помочь при переезде.