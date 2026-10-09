Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета снизится до 17%

Минфин намерен постепенно сокращать зависимость федерального бюджета от нефти и газа за счет развития ненефтегазового сектора. Дополнительные доходы при высоких ценах на нефть направят в ФНБ.

Доля нефтегазовых поступлений в доходах федерального бюджета в следующей трехлетке составит около 17%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. В отдельные периоды современной истории этот показатель доходил почти до 50%.

Снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов необходимо постепенно и аккуратно, подчеркнул министр. На объем поступлений также влияют растущая сложность добычи углеводородов и льготы для отрасли.

«Все эти льготы тоже будут сокращать поступающие нефтегазовые доходы», — сказал Антон Силуанов.

Базовая цена нефти в бюджетном правиле на следующий год составит $50 за баррель против $59 за баррель в текущем году. Разница в $9 за баррель соответствует почти 1 трлн рублей расходов, которые финансируются за счет нефтегазовых доходов. Если фактическая цена окажется выше базовой, дополнительные поступления в следующей трехлетке направят в Фонд национального благосостояния.